In montagna con il Cai Turisti sulle Apuane

Al via le escursioni estive sulle Apuane organizzate dal Cai di Carrara e dalla Fondazione cassa di risparmio di Carrara. Un modo per far conoscere le nostre montagne a chi vuole salire sulle pendici in assoluta sicurezza accompagnato dai soci del Cai. Un accordo per permettere a tutti di scoprire le nostre bellezze. Si parte domenica 2 luglio con il percorso da Equi Terme a Ugliancaldo. Domenica 9 è invece in programma l’escursione a Colonnata. Il 16 via del Volto Santo da Lusignana a Bagnone. Il 23 si cammina a Lagdei Marmagna, e domenica 30 la tappa tocca il passo Croce Mosceta e passo Croce. Il mese di agosto prevede per domenica 6 l’escursione Stazzema foce delle Porchette, Alto Matanna. Domenica 13 l’itinerario comprende Lagastrello, Monte Acuto, il 20 si va da Metano al monte Piglione. Chiude il programma di passeggiate l’escursione di domenica 27 agosto al monte Sagro, rifugio di Carrara. Per iscriversi contattare la sede Cai Carrara di via Apuana entro il giovedì precedente l’attività. Per chi non è socio Cai è obbligatoria l’assicurazione, che costa 12 euro. Per ulteriori informazioni chiamare lo 0585 77.67.82 o scrivere a [email protected]