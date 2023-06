In montagna con il bus Ripartono i collegamenti per Pian della Fioba

Consentirà di offrire un miglior servizio ai residenti e incentiverà i viaggi dei turisti. Si chiama “In Vetta col bus” ed è il servizio di trasporto pubblico che dalla Stazione di Massa porta a Pian della Fioba con il bus della Linea 66 di Autolinee Toscane.

Il progetto del bus di linea estivo per la tratta dalla città alla vetta è promosso e finanziato dall’amministrazione in accordo con AT per incrementare le visite a borghi e centri d’attrazione come l’Orto Botanico. Dopo una prima sperimentazione due estati fa la linea 66 viene riproposta da oggi - dal venerdì alla domenica (più il Ferragosto) - fino al 10 settembre. Le assessore a turismo e trasporto pubblico locale Giorgia Garau e Alice Rossetti hanno riconfermato l’impegno dell’amministrazione Persiani a sostegno della tratta Massa-Pian della Fioba per l’estate. "Servizio importante - hanno detto Garau e Rossetti - non solo per gli abitanti dei paesi a monte ma anche perché aiuta a promuovere la montagna e l’entroterra". Tre orari delle partenze dalla Stazione: 9.30, 14 e 17.30. Il bus ferma in viale Europa, a Capaccola, San Carlo, Pariana, Altagnana, Antona e allunga fino Pian della Fioba. Il bus di ritorno c’è alle 10.30, 15 e 18.30. Il biglietto costa 1.50 euro come una corsa semplice a tariffa urbana e dà accesso a promozioni: un ingresso gratis ogni due per la visita guidata all’Orto Botanico (info 3488809255 [email protected]); sconto 10% per pranzi, cene e pernottamenti al Rifugio Città di Massa (info 3395390067 [email protected]).