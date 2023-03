In città nonostante il divieto, arrestato dai carabinieri

Continuano i servizi di contrasto e repressione ai delitti contro il patrimonio da parte del comando provinciale dei carabinieri. La notte scorsa i militaru dell’Arma hanno arrestato un giovane, originario di Carrara, già noto alla giustizia per i suoi trascorsi, che benché gravato da due distinte misure di prevenzione che gli vietavano il rientro a Massa e gli imponevano di restare a Carrara, si aggirava tranquillamente per le vie della città. I carabinieri lo hanno sorpreso, in piena notte, mentre percorreva in bicicletta alcune strade urbane dove sono presenti negozi e scuole. Alla vista dei militari, l’uomo ha tentato di allontanarsi cercando poi di nascondersi utilizzando la scala antincendio di una nota struttura del centro. Chiaro il tentativo di far perdere le proprie tracce. Ma qui veniva lo stesso raggiunto dai carabinieri che avevano seguito le sue mosse.

Sottoposto ai rituali controlli, i militari dell’Arma hanno scoperto che nascondeva addosso un grosso scalpello. In considerazione delle misure di prevenzione di cui risultava gravato, l’uomo veniva tratto in arresto e trattenuto nelle celle di sicurezza in attesa del rito direttissimo che si è celebrato nella giornata di ieri. L’arresto è stato convalidato e l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari.