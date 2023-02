In centro con il Carnevale della Pro loco

Domenica in piazza Gramsci torna il Carnevale della Pro loco Carrara, che tanto successo ha riscosso nell’edizione di domenica 5 febbraio e ha ricevuto i complimenti dell’assessore alle partecipate Carlo Orlandi, in piazza a festeggiare il Carnevale con la famiglia. Si parte alle 13 con giochi, musica, animazione e ii mercatino a km 0 e ‘Arti in bianco’ lungo la via Roma. In programma anche due spettacoli di burattini con Jonathan Ilandia e il suo strampalato Gioppino, il primo alle 15. E poi musica, giochi, laboratori, un piccolo luna park, trucca bambini, gonfiabili e i tanti colori delle mascherine e dei coriandoli. Un piccolo luna park con la pesca delle ochette, i gonfiabili, le macchinine elettriche, il jumping, e un’attrazione a tema basket e la giostra dei calci volanti. Un appuntamento imperdibile per i bambini che potranno giocare all’aria aperta in un vortice di colori. E poi tutti a ballare la baby dance con l’animatrice Carla Pucci, che nella prima edizione del Carnevale Pro loco ha riscosso un bel successo di pubblico riuscendo a far ballare non solo centinaia di bambini ma anche i loro genitori e nonni. A rendere ancora più colorata la festa ci sarà il laboratorio degli studenti del collettivo dell’Accademia di belle arti, che faranno disegnare i bambini. Il Carnevale della Pro loco cittadina presieduta da Marco Martini è realizzato in collaborazione con Avis comunale di Carrara, associazione volontari italiani sangue Odv con il patrocinio del Comune di Carrara.