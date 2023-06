In cammino nella natura Mare, fiumi e montagne La didattica all’aria aperta

Cinque giorni di cammino, dalle montagne arrivando fino al mare, passando da fiumi, grotte e il centro città di Massa. Lunedì 22 maggio le due classi quinte della Scuola Primaria Ronchi TP - I.C. Don Milani di Massa, accompagnate dalle insegnanti Gina Gabrielli, Elisa Borghini, Maura Gaggini, Vanessa Pansica e Lorenzo Rossi hanno raggiunto Pian della Fioba e passando per Redicesi, Gronda e Renara sono arrivate a Massa. Poi in bici sono giunte al mare. Il progetto è stato creato e proposto dalla studentessa Margherita Cantarelli laureanda in Scienze della formazione primaria, volto alla redazione della tesi di laurea. La stessa Margherita, Sara e Matteo, questi ultimi guide ambientali escursionistiche di Fuori Città, Gabriel Raffa e Leonardo Cantarelli in rappresentanza del Club Alpino Italiano, hanno accompagnato i ragazzi.

"Abbiamo fatto scuola, oltre alle attività didattiche progettate, a partire non solo dalle necessità di ciascun bambino, ma anche dalle opportunità territoriali – raccontano le docenti – Abbiamo sviluppato autonomia e capacità di prendersi cura di sé e degli altri cucinando in piccoli gruppi, dormendo in tenda e nei rifugi, aspettandosi lungo i sentieri ed entrando in grotta. Obiettivi primari del progetto sono stati l’inclusione e la sostenibilità: in particolar modo è stato significativo conoscere il territorio per sentirsi parte di esso. Così abbiamo piantato un Corbezzolo al Parco del Magliano creando uno “spazio della classe in città”. Le Alpi Apuane e le spiagge sono ormai a rischio d’estinzione, è stato quindi importante educare ed educarsi alla bellezza, educare a osservare, educare ad accogliere le necessità altrui, educare a prendersi cura dello spazio in cui viviamo".

L’intero progetto è stato finanziato dal Cai nazionale, che lo ha appoggiato e ne ha consentito la realizzazione. Un grazie dalle docenti alla dirigente scolastica, Sonia Casaburo, "la quale, sin dalla prima stesura del progetto, ha dato il proprio consenso con fiducia e ha partecipato con entusiasmo all’accoglienza delle classi e di noi insegnanti giunti all’ultimo step – concludono – Da questa esperienza abbiamo tratto un grande insegnamento: l’uomo, fin dalla più tenera età, è solidale. Nei contesti, a volte difficili, è emersa la personalità degli alunni sotto l’aspetto umano, durante tali momenti è stato possibile approfondire determinati argomenti mai affrontati in classe e si sono arricchite le nostre conoscenze relative all’ambiente e alla tutela del pianeta. Davvero l’esperienza è stata ricca di emozioni e riteniamo che abbia incarnato il motto famoso di Don Milani: “I Care”, ovvero “mi riguarda, mi sta a cuore, mi prendo cura”".