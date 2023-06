In bici nel centro storico Spettacoli nelle piazze, fiabe e trekking urbano

MASSA

Due ruote ruggenti nel centro storico di Massa, stasera (tempo permettendo) si alza infatti il sipario sulle iniziative organizzate per la stagione estiva dal Centro commerciale naturale “Massa da vivere“ e si parte con un evento speciale: “Massa in bicicletta“. Tutti a bordo di bici pazze, divertenti monocicli, bolle di sapone e persino una bici-mongolfiera. Dalle 21 via a spettacoli itineranti e animazioni su ruote in centro.

"Molte attività saranno aperte nelle calde sere d’estate – ricorda Elisabetta Zanetti presidente del Ccn Massa da Vivere – Noi abbiamo la fortuna di lavorare in un centro storico meraviglioso, con suggestive piazze e strade che meritano di essere scoperte e vissute. E grazie al lavoro di squadra della nostra associazione abbiamo realizzato un ricco calendario e introdotto delle novità come appunto “Massa in Bicicletta“ e iniziative come “La fiaba della sera“".

Stasera Fred, con uno spettacolo circense dal sapore un po’ retrò, girerà per il centro, mentre gli artisti “I quattro elementi” animeranno Piazza Aranci con lo spettacolo “A ruota libera” che ha più di 500 repliche alle spalle proposto in tutta Italia e nei principali Festival in Europa. Ci sarà anche Gunter con la sua “Bici pazza”, un mono ciclista spericolato pronto a sfrecciare per i vicoli e le piazze alla ricerca di gente da stupire e Yuri con “Airship Pirate“, spettacolo surreale di aria, bolle di sapone ed esplosioni del Teatro Moro. Problemi meccanici e benzina scadente non fermeranno Yuri Dimitri Foma, avventuriero che cerca di tornare in Latakia (appuntamento tra via Bastione e il Teatro Guglielmi). Bolle di sapone a volontà con la simpatica bicicletta di “Le Bolle Girovaghe“ e in piazza della Conca una fiaba a tema bicicletta ovviamente, con la prima serata dell’appuntamento “La Fiaba della Sera” che si terrà ogni venerdì alle 21.30 in luoghi sempre diversi grazie a Piera “la raccontastorie”. Per tutta l’estate ogni settimana ci saranno iniziative gratuite per invitare i residenti e i turisti a visitare la città. Da oggi fino al 25 agosto, sempre ogni venerdì alle 21, i trekking urbani gratuiti con Antonella Aurora Manfredi di ControVentotrekking e storia. Un’occasione per camminare insieme, rivedere, scoprire panorami, il verde cittadino, angoli nascosti della città.

Conto alla rovescia per “La Notte dei Saldi” giovedì prossimo e poi venerdì 14 luglio “La Notte dei Bambini” con tanti spettacoli e un ospite d’eccezione: un dinosauro di 7 metri animato. E poi Bianca..la Cena d’Estate sabato 29 luglio, non solo dress code bianco, ma installazioni che vedranno tante farfalle bianche protagoniste. Occasioni imperdibili il 4 e 5 agosto con “Lo Sbarazzo”. "E poi il 12 agosto ci sarà la prima edizione di “A Spasso col delitto, la città si tinge di giallo” dove per una sera saremo tutti detective – aggiunge la Zanetti – Un’idea che è stata accolta con entusiasmo dall’associazione Gioca Mistero, che ha pensato ad una storia cucita su misura per noi “La straniera vestita di bianco”". Ed è partita l’organizzazione di “Massa a 33 Giri”, che si terrà sabato 23 settembre, mostra mercato del vinile di dischi da collezione con espositori da tutta Italia.

Irene Carlotta Cicora