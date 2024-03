In arrivo buyer da nove Paesi per la nautica

La collaborazione di ICE-Agenzia, l’Istituto per il Commercio Estero, con Seatec - mostra della tecnologia, della componentistica, del design e della subfornitura applicate alla nautica da diporto, ideata a organizzata da IMM CarraraFiere, unico evento dedicato al settore in Italia e nel sud Europa - e Compotec Marine - l’unico evento in Italia dedicato all’industria dei materiali compositi e alle loro molteplici applicazioni - ha coinvolto anche per il 2024 un’importante delegazione di operatori stranieri. Provengono da mercati esteri che registrano, allo stato attuale, interessanti prospettive in termini di potenziale domanda di tecnologia Made in Italy. Particolarmente attento è stato il lavoro e l’expertise degli uffici ICE-Agenzia della rete estera, nella selezione di buyer, importatori e distributori strettamente connessi con i settori della nautica e dei materiali compositi.

Alla delegazione di Seatec e Compotec Marine partecipano operatori provenienti da 9 Paesi, per un totale di 30 delegati: Argentina, Brasile, Croazia, Estonia, Finlandia, Polonia, Taiwan, USA, Vietnam. Sono tutti Paesi attivamente impegnati nella costruzione di imbarcazioni e di yacht, di componenti e loro distribuzione e produzione di parti in composito e in particolare da alcuni Paesi emergenti, dove la nautica si sta sviluppando. Le delegazioni allargano ulteriormente le occasioni di incontro diretto attraverso match-making B2B degli espositori con rappresentanti internazionali del settore nautico e dei compositi nel quadro di un’internalizzazione sempre più indispensabile e nella prospettiva di attività sempre più globalizzate dei due settori.