In 46 festeggiano 50 anni con la crociera dell’amicizia

Cinquant’anni... in mare aperto. Tre giorni tra sorrisi, ricordi e tanto divertimento per un gruppo di amici lunigianesi classe 1973, che è stato in crociera per festeggiare un traguardo così importante. Il sodalizio ha trascorso una mini vacanza a Marsiglia, Barcellona e Genova, erano tanti, ben 46 amici, che si sono ritrovati per festeggiare. Tutto è nato da Monja Brunelli e Cristina Furia anni fa, dopo la festa organizzata per i 45 anni. Il gruppo è davvero molto unito, assieme hanno festeggiato i 25, 30, 35, 40 e 45 anni e adesso, per il mezzo secolo, hanno deciso di prendere il mare per andare in crociera. "Organizziamo questo viaggio da tempo – racconta Monja – lo scorso dicembre erano uscite le date delle crociere, io e gli altri organizzatori abbiamo cercato il viaggio più fattibile e abbiamo deciso per una Msc Fantastica. Abbiamo creato un gruppo e ci siamo organizzati per partire". Le giornate sono trascorse veloci, tra tuffi in piscina, cene a tema, risate e divertimento, che hanno cementato ancora di più un’amicizia che va avanti da tanti anni. I neo cinquantenni non hanno intenzione di fermarsi, hanno festeggiato per tutto il 2023, organizzando tanti eventi diversi. "Ci siamo divertiti molto in crociera – hanno detto – cinquant’anni si festeggiano una volta sola, a meno che non siate nati nel 1973".