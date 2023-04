In 200 alla ‘Due giorni del mare’ Via alle sfide per le Paralimpiadi

La “Due Giorni del Mare 2023” vive oggi, a partire dalle 9 sino alle 18, la sua prima intensa giornata di gare. La prestigiosa gara internazionale paralimpica di handbike, triciclo, ciclismo e tandem torna a svolgersi sul vecchio percorso, nel rettilineo a mare dei Ronchi, per un totale di 7 chilometri da ripetersi più volte a seconda delle categorie in lizza. Sono confermati oltre 200 partecipanti con un livello molto alto dato che molti di loro nel successivo fine settimana parteciperanno a Magnano alla Coppa del Mondo. In palio ci sono punti importanti per le qualificazioni all’Olimpiade di Parigi del 2024.

Da fuori Europa è presente una folta rappresentativa della Thailandia, una delle prime ad aderire con ben 13 atleti. Dal ministro dello sport di quel paese è arrivata una lettera di plauso agli organizzatori di Ciclo Abilia mentre il presidente è venuto in Italia per capire meglio come organizzare corse del genere visto che da loro questo movimento sta crescendo molto. Altre nazioni extra europee sono Venezuela e Brasile mentre dal nostro continente arrivano atleti da Svizzera, Austria, Polonia, Slovacchia e Olanda oltre a tre ciclisti russi che correranno come atleti indipendenti. Tra gli italiani saranno ai nastri di partenza tutti i nazionali e sarà la gara di “battesimo” nel paraciclismo di Samuele Manfredi, giovane promessa delle due ruote investita da un auto.

Domani si replicherà con la cronometro, sempre a partire dalle 9 e fino alle 14. Al termine di ogni giornata avverranno le premiazioni al parco della Comasca grazie alla storica collaborazione con l’Afaph di Daniele Carmassi che fu proprio colui che suggerì a ‘Ciclo Abilia’ di intraprendere questo progetto diventato ormai un grande evento non solo sportivo ma con risvolti sociali e turistici molto importanti. Non a caso la società organizzatrice e la sua presidentessa Samanta Cavaldonati hanno ricevuto una medaglia di bronzo al merito sportivo. Giovedì all’Hotel Excelsior, diventato nuovo sponsor della manifestazione, si è svolta la presentazione ufficiale di questa 9° edizione che ha visto la partecipazione del presidente del Coni provinciale Vittorio Cucurnia e del componente del comitato Fci di Massa Carrara Settimo Turba. In settimana si è tenuto un incontro all’Istituto Palma in cui la campionessa europea Roberta Amadeo si è confrontata con gli studenti parlando di sport ma anche di inclusività. Un Trofeo in Marmo è stato realizzato dall’Istituto Tacca di Carrara. La corsa è sostenuta da tanti sponsors tra cui L’Abbraccio e Fonteviva che hanno confermato i rispettivi trofei.

Gianluca Bondielli