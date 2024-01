Imprese e lavoro, dicembre in crescita

E’ stato un dicembre in crescita per la domanda di lavoro da parte delle imprese apuane: 790 ingressi per un +5% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, in valore assoluto più 40 unità. Sono i dati che emergono dall’ultimo report della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest dal sistema informativo Excelsior, indagine su base provinciale realizzata da Unioncamere in collaborazione con Anpal elaborati dall’Istituto studi e ricerche. Il problema resta quello di trovare candidati idonei: domanda e offerta infatti continuano a non incrociarsi e a dicembre le imprese apuane hanno avuto una difficoltà nel reperimento dei profili desiderati per il 55% delle entrate in programma, un valore inferiore di un punto percentuale rispetto a quanto segnato a dicembre 2022, ma in crescita, sempre di un punto, nel raffronto con il mese di novembre. La principale difficoltà delle imprese resta la mancanza di candidati, che interessa il 37% delle entrate in programma; segue la preparazione inadeguata dei candidati, indicata per il 14% degli ingressi e salita di due punti rispetto a un anno fa. Le assunzioni restano in maggioranza a tempo determinato, 7 su 10, solo 2 su 10 a tempo indeterminato, mentre statisticamente 1 è di apprendistato. Il 34% delle entrate previste interesserà i giovani con meno di 30 anni, valore in aumento di sei punti rispetto al 2022, mentre per il 20% le imprese prevedono di assumere personale immigrato.

Bene turismo e servizi. Delle 790 entrate programmate a dicembre dalle imprese apuane, il 41% (320) sono previste nell’industria, e il restante il 59%, pari a 470 unità, nei servizi. Crescono le opportunità di lavoro nei servizi, in aumento di circa 40 unità (+9%) rispetto a un anno fa. I servizi di alloggio e ristorazione domandano il più elevato numero di lavoratori nel mese (200 assunzioni), facendo segnare un +25% rispetto a dicembre 2022. In crescita anche la richiesta dei servizi alle imprese (100 assunzioni) con un +25% per 20 unità in più rispetto a dodici mesi fa.

Segnali negativi provengono invece dal comparto del commercio, dove la domanda di lavoro si ferma a 80 entrate segnando un calo di 20 unità rispetto a un anno fa. Il fattore esperienza. Tra i grandi gruppi professionali, a dicembre le richieste di esperienza più consistenti si riscontrano tra gli operai specializzati e conduttori di impianti e macchine: dei 260 ingressi in programma, all’80% è richiesta una precedente esperienza lavorativa, nello stesso settore (59%) o nella professione (21%). La conoscenza dell’attività lavorativa da svolgere arriva al 61% delle entrate previste per impiegati, professioni commerciali e nei servizi. La quota più consistente, nel pieno della stagione natalizia, è stata quella degli esercenti e addetti nelle attività della ristorazione, con una richiesta di circa 170 unità, il 73% delle quali in possesso di esperienza.