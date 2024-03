Imprese di escavazione. Altri ricorsi respinti dal Tar

Continua inesorabile la battaglia legale fa imprese del marmo e Comune. Ultimo il ricorso al Tar di un gruppo di aziende di escavazione che hanno contestato al Tribunale amministrativo della Toscana la delibera del Comune con cui ridetermina i prezzi di mercato per il marmo ornamentale, la determina sul canone di concessione degli agri marmiferi e sul contributo di estrazione, il regolamento per la gestione e la riscossione del contributo di estrazione. In sostanza si chiede al Tribunale amministrativo la nullità dell’articolo 10 del regolamento per la concessione degli agri marmiferi, in quanto sarebbe previsto un arbitrato obbligatorio, con conseguente diniego di accesso alla Giustizia. Fra i motivi si adduce "il principio del diritto eurocomunitario, la libera circolazione delle merci e la libera concorrenza, dal momento che si prevede per il distretto apuo versiliese una misura doppia delcontributo di estrazione rispetto al resto della Toscana".

Un’altra mandata di ricorsi che certo non fa bene alla pace sociale e che vede il Comune, ancora una volta, avere la meglio sulle aziende che sono state bloccate nella battaglia a suon di carte da bollo con sentenze che definiscono inammissibili i ricorsi per difetto di giurisdizione.

Hanno impugnato le determine del Comune le tre cooperative del marmo, Gioia, Lorano e Canalgrande, la Fb cave, la Facciata, la Cmm, Cmv marmi, Dante Conserva, Escavazione marmi Campanili, Escavazione marmi Fossaficola, Fantiscritti marmi, Guglielmo Vennai, Sam, Cremomarmi.

A presentare per conto delle aziende il ricorso un pool di legali del gotha del foro: Riccardo Diamanti, Sergio Menchini, Giuseppe Morbidelli, Roberto Righi, Antonio Lattanzi, Cristiana Carcelli.

A sostenere la tesi del Comune gli avvocati Sonia Fantoni e Lucia Ferraro.