Imprese a sostegno dell’Opa La Camera di Commercio al fianco della Monasterio

Una realtà di assoluta eccellenza, quella rappresentata dalla Fondazione Monasterio, ente pubblico istituito dalla Regione Toscana e dal Cnr, Consiglio nazionale delle ricerche, per la gestione e lo sviluppo delle attività sanitarie specialistiche e di ricerca medica di sanità pubblica articolate su due sedi: l’Ospedale del Cuore a Massa e l’Ospedale San Cataldo a Pisa. Testimoni di tale eccellenza sono elementi concreti, gli esiti clinici, l’entità e la qualità della produzione scientifica, i rilevanti progetti di innovazione in ambito sanitario, l’attività di formazione e alta formazione con particolare riferimento alle applicazioni più innovative in ambito interventistico e terapeutico per la cura delle patologie cardiopolmonari e la cooperazione sanitaria internazionale svolta a favore di Paesi svantaggiati, principalmente in ambito pediatrico, e nella formazione di medici locali. Per quanto sia forte il radicamento con il territorio dei due ospedali pisano e massese, è comunque necessario un costante impegno nella divulgazione delle attività, della qualità delle prestazioni, dei progetti in essere e in gestazione per favorire il sostegno che può venire anche dalla società civile, dal singolo cittadino, dal mondo economico, dalle istituzioni pubbliche e private.

Questo il senso e lo scopo dell’incontro che si è tenuto nei giorni scorsi nella sede pisana della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest. "Come Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest abbiamo accolto con immediato favore l’invito della Fondazione – ha dichiarato il presidente Valter Tamburini – nel farci parte attiva coinvolgendo il mondo economico associativo in questo e incontri analoghi che si svolgeranno prossimamente anche a Lucca e a Massa Carrara (17 aprile). Sentiamo il dovere di offrire la più ampia collaborazione auspicando che anche dal territorio venga quel supplemento di sostengo che consenta la piena realizzazione dei progetti in svolgimento e di quelli in elaborazione".

Con il presidente Tamburini hanno partecipato all’incontro i rappresentanti di Cna, Coldiretti, Confesercenti Toscana Nord, Confcommercio, Unione Industriali, Confartigianato e, per la Fondazione Monasterio, il direttore amministrativo Luciano Ciucci che ha illustrato le attività e i risultati delle attività cliniche e di ricerca che si svolgono a Pisa e all’Opa a Massa. È stata inoltre l’occasione per presentare i progetti di ulteriore sviluppo delle attività cliniche e di ricerca e innovazione applicate alla sanità sottolineando l’importanza del radicamento sul territorio.