Imposta di soggiorno, via al confronto

La comunicazione è mancata, lo ammette l’amministrazione comunale di Montignoso, che a seguito della polemica scoppiata sull’aumento dell’imposta di soggiorno ora apre una fase di confronto con le associazioni. "L’aumento c’è stato - commentano gli amministratori - ma in termini relativi è evidente che non si stia parlando di aumenti sconsiderati tenuto conto che da oltre 10 anni la tariffa non ha subito alcuna variazione al rialzo. Ribadiamo la nostra disponibilità per incontrare le associazioni di categoria e illustrare loro le nostre scelte, anche delle mancanti comunicaalla luce zioni che erroneamente non sono state fatte. L’istituzione dell’Imposta di soggiorno rientra fra gli indirizzi qualificanti di un’organica strategia per i conti del Comune finalizzati a condurre il bilancio su un sentiero di concreta sostenibilità finanziaria ed economica, senza operare tagli per i servizi essenziali, specie quelli rivolti alle categorie deboli, e senza precludersi di cogliere le opportunità per favorire lo sviluppo economico e l’occupazione". Una sorta di compensazione, insomma. "A fronte di una diminuzione delle entrare nella casse comunali abbiamo rivisto le tariffe dell’imposta di soggiorno, decidendo così di non intervenire sulle tasche dei nostri cittadini – prosegue l’amministrazione montignosina -. La tassa di soggiorno serve alle città per migliorare il loro sistema di accoglienza e per affrontare i costi generati dall’aumento del numero di residenti che, anche se temporanei, comportano maggiori spese di gestione dei servizi comunali. E’ per questo motivo che è stata istituita con modalità proprie da tutte le città turistiche italiane, compresi i comuni limitrofi al nostro, che come Forte dei Marmi, hanno deciso di introdurla da quest’anno".