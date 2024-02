Impiegato amministrativo. Un posto in Comune

Occasione per chi vuole diventare impiegato amministrativo grazie alla selezione pubblica bandita dal Comune di Castagneto Carducci, in provincia di Livorno. Prevista l’assunzione a tempo indeterminato, di uno specialista in attività amministrative. Oltre ai requisiti generali previsti per l’accesso al pubblico impiego, il bando richiede il possesso di diploma di laurea vecchio ordinamento, laurea magistrale, laurea specialistica o laurea triennale di ambito umanistico o sociale o economico o giuridico; conoscenza degli elementi di base della lingua inglese e dell’informatica; patente di guida della categoria B o superiore. In base al numero di domande pervenuto l’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare una prova preselettiva. Successivamente i candidati saranno sottoposti alla valutazione dei titoli e a due prove d’esame: una prova scritta e una prova orale. La domanda deve essere presentata soltanto online tramite il portale InPa entro il 7 marzo.