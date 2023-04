Impianto Del Freo high tech Fari come nei grandi stadi Via alle barriere architettoniche

di Alfredo Marchetti

Una squadra promossa merita il meglio per la sua stagione calcistica. Va detto però, che i lavori riguardanti dell’ammodernamento dell’impianto sportivo di Montignoso, lo stadio ’Del Freo’, erano partiti da lontano. Dopo il completo restyling del terreno di gioco, portandolo dal naturale in erba che non pochi problemi aveva dato all’amministrazione comunale, al sintetico, più in linea con la contemporaneità calcistica, ora il Comune mette mano anche all’illuminazione e all’adeguamento alle normative antincendio degli spogliatoi e del punto ristoro che si trova a fianco della tribuna.

L’intervento fa parte dei ”Lavori”di efficientamento energetico, adeguamento impianto antincendio, abbattimento barriere architettoniche del complesso sportivo in località Renella”, dal costo totale di 399.730 euro, che vede il cofinanziamento a carico della Regione Toscanadi di 323.781 euro e la restante aggiunta economica di circa 76mila euro a carico del Comune di Montignoso. Si tratta di un investimento già programmato nel tempo, che però vede in questi giorni il disco verde da parte della giunta al progetto esecutivo. Un investimento che sarà quindi sfruttato a dovere dalla squadra di calcio regina di questo sport a Montignoso, che nell’arco di questi mesi ha dimostrato di appartenere a una categoria diversa da quella nella quale giocava, ovvero la Terza categoria.

I lavori non riguarderanno soltanto la sostituzione dell’illuminazione energetica del campo da calcio, con nuovi fari a led, come nei migliori stadi di categorie superiori, ma anche un restyling dell’adeguamento della struttura alle normative antincendio che andranno a toccare gli spogliatoi e soprattutto un progetto dettagliato per l’abbattimento delle barriere architettoniche per rendere fruibile a tutti il complesso sportivo, utilizzato nel tempo non soltanto dagli appassionati di calcio, ma anche di altri sport come l’atletica leggera, oppure per eventi culturali o folkloristici.

"Una decisione – fa sapere il sindaco Gianni Lorenzetti – che guarda al risparmio energetico, grazie a queste lampade led. Anche il punto ristoro a fianco della tribuna subirà un intervento. Con il Montignoso promosso questi lavori arrivano nella tempistica giusta, sulla scia dell’entusiasmo".