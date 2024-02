Impianto biodigestore. Il Pri: "Manca un serio confronto con la città"

Sul futuro del Cermec e della gestione dei rifiuti serve un dibattito pubblico e "un confronto serio sulla base di evidenze scientifiche sulle tematiche che riguardano l’impianto. Dibattito e confronto che ad oggi sono mancati". A dirlo è il Partito Repubblicano di Massa, guidato dal segretario Giorgio Raffi, che interviene dopo le notizie che riguardano l’impianto consortile di gestione dei rifiuti, gli accordi con Ato Toscana Costa anche su Nausicaa e Asmiu e la prossima realizzazione del biodigestore con produzione di biogas. Si parte dalla Conferenza dei servizi convocata dalla Regione che ha dato il sì definitivo all’installazione dell’impianto biodigestore nell’area del Cermec. La gestione delle attività del ciclo dei rifiuti urbani fino ad oggi frammentato tra Nausicaa, Asmiu e Cermec sarà conferita a Retiambiente. Progetto contestato da diversi comitati perché portato avanti "senza un coinvolgimento della cittadinanza – prosegue il Pri –. È evidente come la realizzazione dell’impianto stia producendo una conflittualità elevata e ci chiediamo se sia stato fatto tutto il possibile per evitarla. Il problema dell’installazione di un impianto del genere a forte impatto ambientale non può essere affrontato senza una partecipazione attiva della cittadinanza". Richiesta di partecipazione che il Pri aveva portato avanti sin dal 2021. "Ci preoccupano le conseguenze che può avere sul nostro territorio la costruzione dell’impianto per la sua ubicazione a ridosso dei campeggi e di nuclei abitati e per la mole di traffico di pesanti automezzi ricolmi di rifiuti. Ci si chiede inoltre se non fosse più opportuno pensare a una serie di impianti più ridotti distribuiti su tutto il territorio", conclude il Pri che invita quindi a una maggiore condivisione del progetto con la città.