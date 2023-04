"Impianti sportivi nel degrado"

Partito Repubblicano all’attacco sugli impianti sportivi e su relativi mancati interventi per renderli più agibili a tutti. "Il 6 aprile si celebra la Giornata Mondiale dello Sport e dello Sviluppo della Pace, istituita dalle Nazioni Unite al fine di promuovere i valori dello sport come strumento per la pace, la cooperazione internazionale e lo sviluppo sociale. In questa occasione il Partito Repubblicano con il suo candidato a sindaco, Guido Mussi, invita tutti i cittadini a riflettere sull’importanza che ha lo sport nel costruire un mondo più pacifico ed inclusivo, un mondo in cui i valori del rispetto, della tolleranza, della solidarietà diventino fondamentali".

"Lo sport – proseguono – può e deve unire le persone, aiuta a superare le barriere culturali, sociali e linguistiche. Oltre a ciò l’attività fisica è fondamentale per il benessere del corpo e della mente e contribuisce significativamente a prevenire innumerevoli malattie. Detto questo, ci domandiamo quali investimenti siano stati fatti a Massa per migliorare la drammatica situazione dei luoghi deputati all’attività sportiva, a partire dalla disastrosa situazione delle palestre scolastiche fino allo stato degli impianti sportivi maggiori e minori: alcune società sportive lamentano scarsa considerazione da parte dell’amministrazione; il palazzetto dello sport andrebbe potenziato; lo stadio cittadino è ormai quasi impraticabile, non solo per un pessimo campo erboso ma anche per l’agibilità del pubblico ridotta ad un numero limitato di posti; la pessima gestione del circuito ciclistico intorno allo stadio alle volte non permette ai ragazzi di potersi allenare".

"I due candidati del centrodestra – concludono – si accusano reciprocamente, come se avessero amministrato comuni diversi mentre in realtà ricoprivano incarichi deputati, uno sindaco e l’altro assessore ai Lavori Pubblici, per porre fine al degrado degli impianti sportivi. Il rilancio dello sport appare una delle tante promesse non mantenute che naturalmente ora in campagna elettorale ripropinano come spot agli elettori chiedendo un nuovo mandato: noi diciamo “no, grazie”".