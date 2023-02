Impazza il Carnevale dopo due anni di silenzio

Dopo la pausa per la pandemia il Carnevale è tornato a fare rotta sulla Lunigiana. Festa ieri, da Pontremoli fino ad Aulla passando per Villafranca. Organizzato dal Comune di Pontremoli in collaborazione con Pro Loco, Centro Giovanile ‘Monsignor Sismondo’, Compagnia del Piagnaro, Volley Team Lunigiana, Asd Goodbike e Ambito Turistico Lunigiana, ieri il corteo ha inondato strade e piazze di coriandoli, stelle filanti, musiche, balli e giochi di magia. Il via in piazza Italia con la sfilata dei carri allegorici poi mascherine e gruppi hanno sfilato tra le vie del centro, con sosta in piazza della Repubblica per assistere a uno spettacolo di magia con l’illusionista Magico Matteo, in arrivo dai ‘Soliti Ignoti’ di Rai1 e ‘Guess my age’ di TV8. Ma a scendere in piazza sono state soprattutto le famiglie in attesa di scatenarsi in un pomeriggio fuori dell’ordinario riscoprendo il piacere dell’ allegria e della maschera. Momenti di festa anche in altri Comuni della Lunigiana, come Aulla e Villafranca, con in campo amministrazioni, associazioni e Pro Loco.