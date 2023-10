"Impara a Mostrare Pazienza: Testimoni di Geova Invitano al Congresso"

Dopo avere organizzato in alcune grandi città i congressi intitolati ’Siate pazienti’, i Testimoni di Geova invitano ora tutti ad approfondire il tema della pazienza alla riunione che si terrà domani e sabato. A questa riunione, aperta al pubblico, verrà preso in esame un articolo dal tema ’Continuiamo a mostrare pazienza’, già disponibile sul loro sito ufficiale, jw.org. "Oggi la vita è così frenetica. È difficile rallentare o anche solo aspettare – dichiara Emanuele Fogliani portavoce dei Testimoni di Geova per Liguria e Toscana –. Invitiamo chiunque lo desidera ad assistere a questa riunione per vedere come i consigli della Bibbia sono utili per la vita di tutti i giorni". È un’opportunità per il pubblico di visitare le sale del Regno di Massa e Carrara dove le congregazioni locali dei Testimoni di Geova si riuniscono per studiare la Bibbia.