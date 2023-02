Immobili e affitti: un incontro

A Pontremoli e in Lunigiana c’è un problema di incontro tra domanda e offerta di immobili. Giovani coppie del posto, persone che sono state trasferite per lavoro e smart worker che si vorrebbero trasferire in zona faticano a trovare soluzioni adeguate in affitto o vendita. Per capire meglio il fenomeno e cercare soluzioni il Comune di Pontremoli in collaborazione col progetto Start-working e col Patrocinio di Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest, Unione di Comuni Montana Lunigiana, Lions Club Pontremoli Lunigiana e Rotary Club Lunigiana hanno promosso l’incontro pubblico “AAA Cercasi Casa in Lunigiana“. Si terrà venerdì 3 marzo alle 17.30 alle Stanze del Teatro della Rosa a Pontremoli. Sono invitati a partecipare e a contribuire ai lavori: proprietari di immobili e agenzie immobiliari, chi cerca casa (in affitto o vendita), istituti di credito, commercialisti e amministratori di condominio, istituzioni e cittadini.