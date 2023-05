Immessi 35mila avanotti per rigenerare i torrenti

Circa 35mila avannotti, i ‘piccoli’ della Trota Fario Mediterranea, sono stati immessi nei corsi d’acqua mulazzesi. Lo ha fatto l’associazione di pesca sportiva ‘Dante Alighieri’ di Mulazzo che, tra le sue missioni, ha assunto quella di rigenerare il fiume ed il suo ecosistema. "Proprio questa priorità – spiega il direttivo dell’associazione – ci ha spinto nello scorso autunno a ricostituirci". Il lavoro è stato eseguito dai volontari, in sinergia con altre associazioni. "Grazie alla disponibilità dei nostri volontari e grazie a Fipsas e alla forte sinergia che si è instaurata con la Pontremolese Pesca Aps, siamo riusciti ad immettere nei nostri reticoli minori questi avanotti che sono una vera specie autoctona dei nostri corsi d’acqua" dice.

Ma il ripopolamento dei fiumi non è l’unica attività a beneficio della comunità in cui l’associazione intende impegnarsi: "Questa è solo una prima fase del percorso virtuoso che abbiamo intrapreso. Nel prossimo futuro – spiega il direttivo – abbiamo in cantiere progetti importanti, sempre tesi alla sostenibilità ambientale dei nostri fiumi".

L’attenzione è alta per la pesca che, assicura l’associazione, "può essere un vero e proprio traino turistico per la Lunigiana con i tanti corsi d’acqua a carattere torrentizio che la percorrono; ma non solo, è uno sport sano e che può portare i ragazzi ed i bambini a vivere più a contatto con la natura e meno con cellulari e tecnologia".

Le aree dove sono stati immessi i piccoli avannotti saranno monitorate dai volontari ma l’associazione Dante Alighieri si richiama al senso civico dei cittadini per la loro sopravvivenza. "Desideriamo fare un appello al rispetto delle regole – dice –, principio basilare per un giusto sviluppo: chiediamo ai cittadini di essere prime sentinelle e segnalare comportamenti scorretti e di bracconaggio illegale. Questo lavoro porta fatica ed ha risvolti nel lungo periodo ed è per questo che serve massima correttezza da parte di tutti".