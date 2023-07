’Immagini sole’ La personale di Alice Mazzei

Alice Mazzei ha studiato all’Accademia di Belle Arti di Bologna e adesso presenta la sua personale. E’ stata appena inaugurata ‘Immagini sole’, mostra di Alice Mazzei, a cura di Alessio Manfredi e Melania Sebastiani, al Museo di San Caprasio. Dopo aver conseguito il diploma di maturità scientifica al Da Vinci di Villafranca, ha frequentato l’Accademia di Belle Arti di Bologna, dove nel 2021 consegue con lode il Diploma Accademico di I livello in Pittura. Nel 2016 vince il Premio del pubblico dell’esposizione Geopoise alla Spezia ed è la vincitrice nella categoria opere visive del premio ‘Scrivere altrove’, della Fondazione Nuto Revelli. Nel 2021 vince il Premio Zucchelli a Bologna e nel 2022 è fra gli artisti selezionati per la terza edizione della fiera d’arte ‘ReA! Art Fair’, alla Fabbrica del Vapore di Milano.

Nel 2023 è fra gli artisti selezionati per la mostra Focus on ’Painting - la giovane pittura italiana’, a cura di Ivan D’Alberto, alla galleria YAGgarage di Pescara. Nel corso della sua formazione accademica, svolge, nel 2022, un tirocinio curriculare alla Pinacoteca Nazionale di Bologna e un tirocinio Erasmus al Louisiana Museum of Modern Art in Danimarca. Attualmente sta portando a termine il corso di studio di secondo livello in ‘Didattica dell’arte e mediazione culturale del patrimonio artistico’ all’Accademia di Belle Arti di Bologna, ideando, come progetto di tesi, un percorso di visita svolto a maggio 2023 al MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna. La mostra sarà visitabile dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 fino al 23 luglio.