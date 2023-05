Imm, Comune bacchetta la Regione "Faccia la sua parte sugli esuberi"

L’amministrazione comunale sulla vertenza Imm richiama all’ordine la Regione Toscana, invitandola a fare la sua parte. La presa di posizione arriva all’indomani del documento congiunto firmato da Sebastiano Salaro della Filcams Cgil, Alessandro Conti della Fisascat Toscana Nord e Luca Aldo Andrenucci di Uiltucs Toscana Area, in cui si chiedono certezze sui 13 esuberi, 5 dei quali dovrebbero essere assorbiti dalla partecipata del Comune Nausicaa. La sindaca Serena Arrighi richiama tutti al proprio dovere. A cominciare dalla Regione Toscana che con il 36,40 per cento è l’altro socio di maggioranza di Imm, contro il 40,82% del Comune.

"Quella di Imm-Carrarafiere è una situazione complicata e complessa alla quale questa amministrazione sta dedicando la massima attenzione fin dal suo insediamento – dicono la sindaca e l’assessore alle Partecipate Carlo Orlandi –. Noi crediamo fortemente nelle potenzialità della fiera e siamo convinti che sia un asset strategico per tutto il territorio. Per questo il rilancio di Imm-CarraraFiere è una nostra priorità, ma questo non può ovviamente prescindere dal risanamento dell’azienda e dalla salvaguardia dei posti di lavoro. Il Comune su quest’ultimo aspetto ha sempre fatto, attraverso il coinvolgimento della sua società in house Nausicaa, tutto il possibile ed è pronto ad assorbire una parte di questi esuberi, ma non può fare tutto da solo. Per dare una risposta esaustiva c’è bisogno che tutti facciano la loro parte a cominciare dalla Regione, che al pari del Comune è socio di maggioranza, ma anche dagli altri enti ed istituzioni del territorio, molti dei quali hanno ancora quote nell’azienda".

L’amministrazione, sottolineano, condivide "le giuste preoccupazioni delle organizzazioni sindacali" e ribadisce la massima disponibilità al confronto e alla collaborazione" ma, nello stesso tempo, invita "anche ad aumentare i propri sforzi nella tutela dei lavoratori di Imm-CarraraFiere, prestando, se possibile, particolare attenzione a tutte le possibilità di collocamento che si apriranno sul territorio e segnalando eventuali occasioni mancate".

Sulla questione interviene anche il consigliere regionale Giacomo Bugliani. "Mi sono sempre fatto e mi farò parte diligente affinché si possa assorbire tutto il personale – ha detto Bugliani –, anche con l’assessore che mi ha assicurato la sua massima volontà di collaborare con gli enti che sono coinvolti a vario titolo. L’assessore si è detto disponibile a dialogare in prima persona con tutte le realtà che potrebbero contribuire ad assorbire il personale in esubero". Si aspetta la risposta dell’assessore regionale Leonardo Marras che ieri abbiamo contatto ma non ha potuto rispondere perché impegnato in una riunione.

Alessandra Poggi