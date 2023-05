"Imm avviata alla liquidazione" Italia Viva pretende chiarezza

Carrarafiere verso la liquidazione. L’ipotesi di un finale amaro è di Italia Viva che in una nota firmata dal segretario Leonardo Buselli esprime solidarietà ai lavoratori di Imm e si schiera a fianco della protesta di Cgil, Cisl e Uil. Buselli reclama fatti concreti di fronte "alle parole vuote di contenuti rilasciate dalla sindaca Serena Arrighi durante l’incontro con l’assessore regionale Leonardo Marras e l’amministratrice Sandra Bianchi, visto che senza la vendita della palazzina Mangiarotti e della Marmoteca e senza la ricollocazione del personale in esubero, la società verrà messa in liquidazione. E’ dal 2019 che Imm ha messo in vendita uno dei suoi immobili, con un avviso pubblico andato deserto". Da qui la richiesta se esistano le condizioni per mandare avanti Imm.

"Su questa drammatica situazione – scrive Buselli di Italia Viva –, portata avanti per anni dai grillini, occorre ricordare che l’allora vice sindaco Matteo Martinelli, in consiglio comunale propose di risanare la spa attraverso lo svincolo di 612 mila euro del fondo di accantonamento a seguito delle perdite maturate, per poi ritirare la delibera di concerto con la Regione Toscana che aveva deciso di non andare a finanziare il piano di risanamento. Il governatore Eugenio Giani parla di rilancio dell’azienda, dimenticando che nel 2019 aveva annullato la pro-quota di 500mila euro della Regione. Così Pd e 5 Stelle avevano scritto la parola fine e la sindaca adesso non sa gestire le situazioni. E’ consapevole consapevole della difficoltà della vendita e delle ripercussioni sulla vita dei lavoratori? Il buco di bilancio è preoccupante e l’amministrazione si dovrà assumere le responsabilità se i lavoratori finissero in mezzo alla strada. Una visione senza logica quella del Pd che significa voler chiudere la fiera che nel 2023 ha organizzato solo due eventi diretti, Seatec-Compotec e 4x4Fest, con esiti sconfortanti e Il marmo è scomparso. In tutto questo ci ritroviamo con 13 persone in esubero che avrebbero già dovuto essere ricollocate".