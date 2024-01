"Imbarazzo per la città sporca"

Il consigliere comunale dei 5 Stelle Matteo Martinelli (nella foto) torna sulla questione della città sporca. "Le parole dell’assessore alle Partecipate Carlo Orlandi denotano un nervosismo – scrive Martinelli –, generato dai disastrosi risultati del primo anno e mezzo di gestione delle società partecipate. Pungolato sulle singolari procedure utilizzate da Nausicaa per definire operazioni immobiliari di valore e rischio elevatissimo e che segnalano enormi criticità, anziché chiarire ciò che è stato fatto, risponde parlando d’altro, con argomentazioni strampalate che peraltro mettono in imbarazzo la maggioranza e la giunta. Le risposte fuori luogo che la sindaca e il suo assessore utilizzano sono la dimostrazione della loro incapacità nel rivestire il ruolo. Il continuo slogan ‘Tutta colpa dei 5 stelle’ è un modo per scaricare responsabilità su altri attraverso una surreale narrazione, come se Carrara fosse stata governata dal Movimento 5 Stelle dal dopoguerra ad oggi. Del resto da chi per giustificarsi è arrivato all’assurdo di affermare che ‘la pandemia è stata la panacea di tutti i problemi della casa di riposo - aggiunge Martinelli –, non ci si può aspettare nulla. Il disastro con l’immondizia che invade strade e marciapiedi si è manifestato ora. Fino a quando c’è stata attenzione alla raccolta, il sistema ha funzionato. I cassonetti sono i medesimi utilizzati nelle maggiori città italiane. Invece di spendere male i soldi dei contribuenti in inutili operazioni da spot elettorale, l’assessore Orlandi farebbe bene a studiare. La verità è che – conclude Martinelli – i cassonetti come i nostri funzionano ovunque e funzionavano anche da noi, almeno fino a quando qualcuno non ha dato ordine di togliere l’apertura con tessere".