‘Imagina’ con le opere d’arte di Masini

Personaggi leggendari, animali fantastici, oggetti abbandonati e poi recuperati. A Quercia di Aulla, nelle sale del borgo, è stata allestita una mostra da non perdere, intitolata ‘Imagina’, che sarà aperta fino al nove gennaio. L’autore è Gianfalco Masini, che sarà presente sabato 6 gennaio. Nato a Lucca, inizia la sua attività pittorica negli anni sessanta tra Roma e Lucca, nel 1975 tiene la sua prima personale alla Galleria Spampanato. Da allora in avanti ha esposto in personali e rassegne in Italia e all’estero.

Nella pittura di Masini, la surrealtà si spinge su un terreno ambiguo, in cui la forma spesso allude a qualcosa di diverso, in un gioco di rimandi ed evocazioni, tra narrazione e sogno, con contraddizioni interne, enfatizzate attraverso lo sguardo di colui che ha molto viaggiato ed è capace quindi di trasformare ogni piccolo incontro in qualcosa di magico. I suoi paesaggi si animano di personaggi leggendari, figure create dal vento, reperti archeologici, architetture di sabbia. L’immaginazione prende il volo e la realtà diviene solo un pretesto, un codice, un linguaggio condiviso che vivifica e traduce il suo teatro dell’anima. La mostra è stata organizza e promossa dalla Proloco ‘La quercia d’oro’.