"Illuminazione pubblica. Ci sono troppi black out"

Troppi e frequenti blackout elettrici per l’illuminazione pubblica a Massa: un disagio che finirà all’attenzione dell’amministrazione comunale grazie a un’interrogazione firmata dalla consigliera del Polo Progressista, Daniela Bennati, stimolata dalle segnalazioni raccolte da Mario Celi, attivista del M5S.

La consigliera ha evidenziato come "l’illuminazione pubblica sia essenziale per la sicurezza sia stradale che sociale, contribuendo a prevenire atti criminosi e a garantire la sicurezza dei cittadini" e pone l’accendo sui casi che hanno già interessato via Bassa Tambura, Santa Lucia e Borgo del Ponte, la Rocca, via Aurelia dal ponte di Castagnola alla rotatoria del McDonald’s poi Ricortola, Bondano, Ronchi, Marina di Massa e in particolare il Pontile di Marina di Massa per avere "chiarezza sulle cause dei blackout, sulle azioni che l’amministrazione comunale intende intraprendere per risolvere la situazione e sui tempi previsti per tali interventi".