Illuminazione a Led e semafori high tech

Nel progetto pilota di Massa Carrara le proposte di due imprenditori per appena 183.281,94 euro. I progetti pubblici prevedono invece la riqualificazione della pubblica illuminazione della Strada dei Marmi a Carrara per 530.700 euro; del viale Marina di Montignoso (600mila), dell’illuminazione pubblica dell’Aurelia (414.880) e del viale XX Settembre a Carrara (427mila), il contestato parcheggio per mezzi pesanti al Lavello (1.272.061); sempre a Carrara riqualificazione dell’illuminazione nelle aree turistiche (231.800), in centro (128.100) e degli impianti semaforici (790.089,81); e il progetto di Massa per il recupero del parcheggio in via Dorsale, la rotonda in via Lodolina e il marciapiede nella zona dell’obelisco davanti al Nuovo Pignone (1.200.000 euro).