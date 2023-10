Ilaria Tarabella è da leggenda. Suo il mondiale

La carrarese Virginia Tarabella (nella foto) della Royal Hdemi ha vinto l’oro al ‘Campionato mondiale Ipsf’ di Pole sport di Kielce in Polonia del 25 ottobre. Virginia è salita sul gradino più alto del podio vincendo su 500 atleti provenienti da 39 nazioni. Per la campionessa questo è il quarto titolo mondiale, il primo sempre in Polonia è del 2017. Virginia ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria Artistic pole. Ma l’avventura non è ancora finita per Virginia, che il prossimo dicembre gareggerà’ in un altro mondiale di pole dance in Spagna. "Credo che il sogno di ogni sportivo sia quello di vincere un mondiale –commenta Virginia Tarabella –, ma il lavoro e il sacrificio che ci sono dietro sono veramente inimmaginabili, e non tutti sono disposti a dare così tanto. Per partecipare a questo mondiale ho iniziato ad allenarmi lo scorso anno, Un intero anno per 4 minuti di routine, senza feste, senza ferie, senza riposo, tutto per raggiungere l’obbiettivo finale: la medaglia d’oro. Sicuramente non è per tutti, altrimenti saremo tutti campioni del mondo".

Virginia oltre a gareggiare è la responsabile della sua scuola di danza, la Royal Hdemi di Romagnano, una palestra che ha 10 atleti in Nazionale e vanta un folto gruppo agonistico, tanto da essere stata soprannominata la ‘Scuola dei Campioni’. Una soddisfazione dietro l’altra per la campionessa carrarese.