Il volontariato guarda al futuro. Dall’ambulanza per i bambini allo sportello contro la violenza

Il piazzale era pieno di divise arancioni e l’emozione che si respirava era forte. Il mondo del volontariato si è unito ieri pomeriggio ad Aulla, nella sede della Pubblica Assistenza Croce Bianca, per festeggiare l’inaugurazione di un’ambulanza di emergenza e non solo. A fare gli onori di casa ci ha pensato il presidente del gruppo, Achille Guastalli. "Inauguriamo un nuovo mezzo – ha esordito –, un’ambulanza di emergenza acquistata grazie al supporto Anpas e di tante persone. E’ un mezzo dedicato al nostro futuro, ai bambini, visto che l’abbiamo attrezzato anche con una piccola barella per neonati, che ci mancava. Ringraziamo inoltre la Fratellanza militare di Firenze per la preziosa donazione di attrezzature per i servizi di Protezione civile e l’associazione memorial Pablo Giuliotti per le generose donazioni fatte all’associazione".

A benedire i mezzi ci ha pensato monsignor Marino Navalesi, che ha pregato per tutti coloro che li utilizzeranno in futuro. "Voglio elogiare l’impegno e il lavoro di tutti i volontari – ha aggiunto Dimitri Bettini, presidente regionale Anpas – , è sempre una soddisfazione inaugurare mezzi nuovi, a servizio della cittadinanza. Un territorio senza cittadini che si dedicano agli altri si impoverisce". Presente anche il sindaco Roberto Valettini, con una rappresentanza dell’amministrazione comunale aullese. "Ci tenevo a essere presente – ha detto –, è un appuntamento importante, la Pubblica è una realtà preziosa, il volontariato è il meglio che la nostra società possa esprimere".

C’erano poi Roberto Poggiani, responsabile regionale Protezione civile Anpas, Tommaso Baraldi della Fratellanza militare e un gruppo dei ragazzi dell’associazione dedicata al giovane Pablo, scomparso prematuramente, che ogni estate organizza un torneo di pallavolo con raccolta fondi. Per finire spazio alle donne con il taglio del nastro dello sportello Vanessa (Volontarie Anpas esperte in sportelli antiviolenza), raccontato dalla vice presidente della Croce bianca Sophia Alicino. "Siamo cinque operatrici volontarie formate – ha detto – con me ci saranno Silvia, Barbara, Greta e Angela. Saremo a disposizione, chiunque potrà venire da noi e chiedere consiglio, parlare ed essere aiutata". Lo sportello Vanessa è attivo nella sede della Croce Bianca e sarà aperto ogni martedì dalle 15 alle 18, le volontarie saranno operative 24 ore su 24 ed è possibile contattarle teledonando al numero 3357492769.

Monica Leoncini