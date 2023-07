Il volo di Claudio e Betina Giro del mondo in aereo per coppia di ingegneri

Due ingegneri lasciano tutto e prendono il brevetto di volo. Poi comperano un aereo e fanno il giro del mondo. Loro sono Claudio Robetto di 67 anni e Betina Raimondi di 58, vengono dall’Argentina e hanno fatto scalo al Cinquale prima di ripartire alla volta della Sardegna. Hanno sei figli, lui è ingegnere minerario, lei ingegnere agronomono. Dopo anni vissuti dietro una scrivania, tra progetti e valori di calcolo, si sono resi conto che quella non era la vita che faceva per loro. "Mi sono chiesto se veramente fossi felice — racconta Claudio —. Stavo mettendo da parte i soldi, sempre più soldi, ma ho capito che quella non era vita, o almeno non era la mia vita. Così ho deciso di tagliare con il passato. Ho preso in mano la situazione e mi sono dedicato alla terra facendo il contadino. Con mia moglie abbiamo acquistato un terreno e tuttora coltiviamo cereali per produrre farina senza glutine".

Poi la forte passione per il volo, quella che gli ha trasmesso il padre Giuseppe. Lui era un pilota di caccia per l’aviazione italiana, nella Seconda guerra mondiale dal 1939 al 1945 è stato ’asso del volo’. Finita la guerra è andato in Argentina dove ha sposato una donna anche lei di origini italiane. "Io volavo con mio padre già quando ero piccolo – racconta l’uomo – ho le foto con lui in tutti i viaggi che facevamo insieme. Mi ha insegnato a pilotare e a sentirmi libero. In quota riesco a staccare dalla vita di tutti i giorni". Betina e Claudio un giorno si sono chiesti cosa volessero fare della loro vita. I figli ormai grandi, i soldi da parte sono abbastanza, i terreni rimangono lì in attesa della prossima semina. Così hanno preso un volo e sono andati in America per acquistare il primo aereo. Dagli Usa in Argentina con il loro aereo in un viaggio che non dimenticheranno mai. Era il 2014.

"Ricordo ancora l’emozione di quei momenti mentre eravamo insieme al nostro primo volo così lungo, solo io e lui e questo ci bastava— racconta la moglie Betina —. Poi due volte il sorvolamento delle Ande. Già da lì avevamo capito che volevamo fare questa vita". Dopo questo primo passo il resto è venuto da solo. "Ci siamo guardati negli occhi e stavamo pensando la stessa cosa: il giro del mondo in volo. A ispirarci sono stati due nostri amici che lo hanno intrapreso nel 2022". Ma l’aereo acquistato in America ha poca autonomia. Così parte la ricerca di un nuovo mezzo che trovano in Argentina. E’ del 1978 ed ha 13 ore di autonomia con un pieno, a differenza di quell’altro che di ore ne aveva solo 5. "Siamo partiti a fine maggio da Mar del Plata, dove abitiamo, in Argentina per poi andare in Brasile e Stati Uniti; quindi Groenlandia, Islanda, Spagna e infine ora in Italia. Per ora abbiamo percorso 20mila chilometri, abbiamo in preventivo 4 mesi di viaggio per un totale di 60mila chilometri percorsi".

Patrik Pucciarelli