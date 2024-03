Il violoncello di Dazzi e le emozioni in musica di Gabriele Gasparotti

È uscito ‘Quando il mare le fa oscillare’, un brano di Gabriele Gasparotti realizzato con la violoncellista Benedetta Dazzi (nella foto). E’ stato registrato en plein air nel territorio apuano e anticipa l’album di Gasparotti in uscita a maggio. La produzione è di ‘Dio Drone’ e ‘Important Records’, storica casa discografica Usa che ha pubblicato i lavori di Alessandro Cortini, Nine Anche Nails, Caterina Barbieri e Kali Malone. "Sentii sgorgare le note da una sorgente, cadevano dall’alto in verticale – racconta Gasparotti – le percepii come luci opalescenti che si adagiavano su una superficie liquida, le raccolsi e le diedi in mano a Benedetta che iniziò a stenderle con movimenti d’arco sulle corde del suo violoncello. Capii che stava dipingendo coi suoni i movimenti delle stelle quando il mare le fa oscillare". Il brano è eseguito su uno scoglio all’alba realizzato da Benedetta Dazzi, traduttrice e violoncellista. Le note escono dallo strumento intrecciandosi in melodie che formano contrappunti coi rumori della risacca e degli uccelli. "Grazie a Gasparotti di aver portato il mio violoncello sull’acqua e di aver ricordato che può flottare – dice Dazzi –. E di avermi insegnato che si può tagliare la corrente".

Alessandra Poggi