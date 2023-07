Il vino ‘Perté’ porta Massa in Campidoglio

Il Candia conquista un premio nazionale grazie a un vino speciale, il ‘Perté’ dell’azienda agricola ‘L’Aurora di Francesco’. E’ il Candia a vincere e la città tutta al XXI Concorso enologico internazionale promosso dall’associazione nazionale Città del Vino, non solo perché la cerimonia ha premiato anche la città dove si trova l’azienda agricola ma anche perché quella bottiglia è prodotta al 100% con la ‘Barsaglina’, uvaggio tipico delle colline che alcuni viticoltori apuani hanno saputo recuperare e valorizzare, riportandola a nuova vita dopo un periodo di oblio. La premiazione nella Sala Giulio Cesare del Campidoglio alla presenza del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, del Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, del presidente dell’associazione Angelo Radica e di altre autorità.

Per Massa presenti con Pietro Mosti, titolare dell’azienda, il sindaco Francesco Persiani e il consigliere Filippo Badiali. "La medaglia d’oro riconosciuta ad una nostra azienda è motivo di orgoglio e soddisfazione, anche perché Massa è stata tra le pochissime della Toscana premiate a questo livello. La nostra viticoltura eroica va tutelata e promossa in tutta Italia e nel mondo – sottolinea Persiani –. Rappresenta non solo un importante settore economico ma anche un’espressione culturale del nostro territorio che dobbiamo preservare per le future generazioni. Complimenti di cuore a Pietro Mosti e alla sua azienda che assieme a tanti altri ogni giorno dedica sforzi e sacrifici per produrre ottimi vini e tenere alta l’attenzione sul nostro prezioso comprensorio agroalimentare e vitivinicolo". "Un premio importante ottenuto al Concorso Enologico Internazionale Città del Vino dove su valutazione di circa 1.300 etichette sono state assegnate solo 43 Gran Medaglie D’Oro di cui una proprio ad una nostra azienda locale" conclude Badiali.