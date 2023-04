Il vino Collio celebrato dalla delegazione apuana dei sommelier

Una serata nazionale dedicata al vino Collio si è svolta anche in terra apuana, come in tantissime location italiane, nei locali della Torre Fiat a Marina di Massa. Il “Collio Day 2023” è un evento dedicato alla degustazione di cinque vini bianchi del celebre vitigno friulano che esprimono pienamente il carattere e l’eleganza dei prodotti riguardanti la piccola area di produzione in provincia di Gorizia. Molti i partecipanti alla degustazione che hanno potuto degustare cinque classici vini della zona friulana oltre al celebre formaggio Montasio e al prosciutto San Daniele. La superficie vitata delle dolci colline del Collio, a pochi chilometri dal mare e dalle montagne, un tempo frutteto dell’impero Austroungarico, iniziò a espandersi nel primo dopoguerra; dagli anni Settanta del secolo scorso si cominciò, riducendo le rese e salvaguardando l’ambiente, a puntare sulla qualità della produzione. Il benevolo clima del Collio, mai troppo freddo, mitigato dalla brezza marina, e la ricchezza del terreno, a base di ponca e argilla, regalano ai vini della zona un carattere inconfondibile, una ricorrente e spiccata vena acida e sapida.

Non esiste un vitigno esclusivo che rappresenti il Collio: che si tratti di sauvignon, tocai, ribolla o pinot grigio, sarà sempre lo spirito del territorio a prevalere sul vitigno. I calici in degustazione nella serata hanno riguardato cinque vini rappresentativi. Ospite della serata, organizzata dalla delegazione apuana dell’Ais (Associazione Italiana sommelier) che ha curato al meglio anche il servizio ai tavoli, è stato Martin Fiegl, dell’omonima cantina vinicola nata nel 1782, conosciuta in tutto il mondo con i marchi Vini Fiegl e Villa Dugo. L’azienda a carattere familiare porta con sé tutto l’amore per il territorio, l’Oslavia, appartenente al Comune di Gorizia, definita “il giardino del Collio“, la zona vinicola più importante del Friuli.