Il video della Pro loco di Aulla per la ’Giornata della poesia’

Nella Giornata mondiale della poesia la Pro loco Città di Aulla ’accende’ la poesia: poeti da tutta Italia per il video della realtà aullese. Una cerimonia itinerante, che ogni anno tocca una frazione della Lunigiana, come benvenuto alla primavera nel messaggio universale della poesia. Uscirà infatti domani – primo giorno di primavera e Giornata mondiale della poesia, come statuito dall’Unesco nella 30° Conferenza generale di Parigi nel 1999 – il video realizzato dalla Pro Loco Città di Aulla, che ha visto i contributi di poeti da tutta Italia.

"Una quarta edizione – ha dichiarato con entusiasmo il presidente dell’organismo aullese, Marco Profili – davvero partecipata". La bellezza del borgo di Quercia ha fatto da cornice alle riprese di Alfredo Maccani. Dopo i saluti di Marco Profili e di Rolando Paganini della Pro Loco La quercia d’oro, la scrittrice aullese Marina Pratici aprirà il video con una riflessione sulla poesia, “vita che rimane impigliata in una trama di parole“, riprendendo celebri definizioni di grandi protagonisti del panorama poetico mondiale. A seguire, la lettura delle tante liriche pervenute a cura delle note poetesse massessi, Angela Maria Fruzzetti ed Egizia Malatesta, interpretanti i testi di Gabriele Andreani, Maria Cristina Antoniotti, Benedetta Cardone, Marcella Cardone, Dino Gerini, Annalisa Gianfranceschi, Lorenzo Landini, Pietro Mallegni, Stefano Massetani, Gabriella Paci, Roberta Pisani, Tullio Rizzini, Isabella Sordi, Loretta Stefoni, Iris Vignola.

Ogni brano vedrà la creazione di suggestivi quadri grazie all’arte attoriale della performer Sara Chiara Strenta, in arte Mary Anne, conosciuta artista ospite di importanti festival internazionali. Il video della quarta edizione di “È primavera, la rinascita. Giornata mondiale della poesia“ sarà visibile su tutte le piattaforme della Pro Loco Città di Aulla. "Dopo la fortezza della Brunella, Caprigliola e Albiano – concludono gli organizzatori – ringraziamo la Pro Loco La Quercia d’Oro e la frazione di Quercia per l’accoglienza e diamo appuntamento al prossimo anno nel magnifico borgo di Bibola".