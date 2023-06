Il video artista Maurizio Marco Tozzi si racconta

CARRARA

’L’evoluzione del video d’artista”, incontro con il curatore e video-artista Maurizio Marco Tozzi, a Spazio Alber1ca domani alle 18. L’iniziativa rientra nell’ambito della rassegna “L’Arte di guardare l’Arte – conoscere il passato, interpretare la contemporaneità” organizzato con l’intento di avvicinare il pubblico all’arte contemporanea attraverso lo sguardo da “addetti ai lavori” dei suoi principali protagonisti quali curatori, artisti, docenti, galleristi, collezionisti, operatori museali. A parlare di videoarte sarà Maurizio Marco Tozzi, curatore, videoartista, docente di Culture Digitali e coordinatore del corso “Art and Digital Technologies” all’Accademia Alma Artis di Pisa. Maurizio Marco Tozzi da anni dedica le sue ricerche ai linguaggi audiovisivi e al rapporto fra creatività e nuove tecnologie. Laureato in Cinema ed Immagine Elettronica all’Università di Pisa e specializzato in Net Art e Culture Digitali all’Accademia di Belle Arti, è direttore di Over The Real – Festival Internazionale di Video Arte ed ha curato diverse esposizioni alle quali hanno partecipato sia artisti internazionali che emergenti. Iscritto all’Ordine dei Giornalisti dal 1993, ha scritto numerosi saggi sulla video arte e da anni collabora con diverse testate specializzate in ambito artistico.