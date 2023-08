Il viaggio nella tempesta Romanzo storico ad Antona

Prosegue il “Il viaggio dentro la tempesta“ e torna ad Antona l’appuntamento al Museo “Com’eravamo“. Stasera alle 21 il Museo diretto da Nedda Mariotti Giromella organizza la serata “Un libro tra le stelle“ e apre con la presentazione dell’ultimo romanzo della giornalista Angela Maria Fruzzetti, “Il viaggio dentro la tempesta“ (Editrice Helicon).

Il Museo vuole essere anche un presidio culturale per il territorio e già un anno fa aveva avviato il percorso “Poesia tra le stelle“. L’appuntamento successivo è con “Il piacere di incontrarci“ finalizzato all’incontro e alla conoscenza dei nuovi residenti che ad Antona hanno acquistato una casa, per abitarci o per trascorrere le vacanze. Quanto alla presentazione di stasera, sarà preceduta da un incontro culinario (alle 19 su prenotazione) con specialità antonesi. Alle 21, nello spazio antistante il Museo, parlerà del romanzo il professor Claudio Fazzi, dialogando con la scrittrice insieme a Nedda Mariotti Giromella. Coordinerà la serata Simonetta Cortesini. La lettura di alcuni brani è affidata a Marcella Cardone del Caffè artistico letterario apuano e a Massimo Norti, componente di Laav (Letture ad alta voce).

“Il viaggio dentro la tempesta“ è un romanzo storico che ha come sfondo vicende femminili di 4 generazioni a confronto, nello scenario del Mediterraneo, delle sue terre e della vita da cui talvolta si fugge nella speranza di nuovi approdi. L’autrice parlerà del “viaggio“ proprio ad Antona, luogo ricordato nel libro e narrato per la strage di piazza San Rocco in cui si muovono alcuni personaggi chiave del romanzo.