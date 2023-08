Il viaggio infinito verso la... multa La “Open Arms” rischia il sequestro

di Daniele Rosi

Ore per lo sbarco dei 196 migranti sulla banchina Fiorillo del porto di Marina di Carrara, poi l’attesa. Non ha potuto ripartire subito per le sue missioni di salvataggio ieri la nave Open Arms: la durata del fermo amministrativo sarà di venti giorni e una sanzione di 3.500 euro. Il provvedimento è stato notificato da forze dell’ordine, Questura e Capitaneria di porto che hanno contestato alla ong il fatto di non aver rispettato l’obbligo governativo di effettuare un solo salvataggio, senza fermarsi per recuperare altri migranti che rischiano la morte nel Mediterraneo.

L’assessore regionale alla protezione civile Monia Monni aveva inizialmente parlato di 40 giorni di fermo amministrativo: "La Ong non ha rispettato il primo decreto Piantedosi, quindi non si è fermata al primo salvataggio di 26 persone ma si è trovata nelle condizioni di salvare altre vite e, giustamente, lo ha fatto". "Ritengo sia una grande ipocrisia, figlia del primo decreto Piantedosi – commenta – A questo punto bisognerebbe parlare una sola lingua e dire se sono pirati o organizzazioni che salvano vite umane". Si sono invece svolte come sempre senza intoppi le procedure di sbarco che anche ieri mattina, dopo l’attracco alla banchina Fiorillo, hanno richiesto diverse ore tra i controlli sanitari e quelli di polizia, prima in porto poi nel padiglione della Marmimacchine.

Poco dopo le otto la “Open Arms” ha fatto capolino nel porto di Marina, accolta sulla banchina come consuetudine da un ‘esercito’ di persone: Croce Rossa, volontari, forze dell’ordine, Autorità portuale e tutto il personale coinvolto nel corretto svolgimento delle complesse procedure di accoglienza. All’arrivo della nave è seguito un lungo applauso del gruppo dei migranti, sistemati nella parte posteriore dell’imbarcazione e stremati da un lungo e torrido viaggio, alle prese con le alte temperature in mare aperto ad agosto. I migranti a bordo, recuperati dalla ong nei giorni scorsi nel Mediterraneo, sono accalcati a guardare l’orizzonte, un adolescente è seduto sul bordo della nave, le gambe a penzoloni, ma salta giù, un balzo di gioia quando la nave attracca.

I primi a scendere sono stati i soggetti con alcuni problemi di salute riscontrati durante la traversata: un paio con la varicella e un altro gruppetto con sintomi riconducibili alla scabbia, tutti trasferiti in fretta immediatamente nelle strutture idonee per ricevere una visita accurata e assistenza sanitaria. Poi è stata la volta dei minori, alcuni anche molto piccoli, ognuno ha un piccolo peluche di pezza che stringe forte tra le braccia. La discesa sulla banchina è quindi proseguita con le donne, quindici in totale a bordo, e il resto dei migranti, scortati fino alla vicina Imm-CarraraFiere per le consuete procedure di identificazione, per ulteriori visite di controllo, e per mangiare un boccone, prima di qualche ora di riposo e la partenza verso i centri di accoglienza.

Dei 196 migranti giunti ieri a Marina, come spiegato dal prefetto Guido Aprea, 80 sono destinati a rimanere in Toscana, 71 in Piemonte, e gli altri divisi tra Umbria e Marche. Sono soprattutto di Bangladesh, Egitto e Siria. Le donne a bordo sono 15 mentre risultano 14 i minori non accompagnati, con 5 di loro che saranno accolti a Massa, gli altri invece nel resto della Toscana. Numeri confermati dal prefetto Guido Aprea che assiste alle operazioni di sbarco insieme al presidente dell’Autorità portuale Mario Sommariva. Per il Comune di Carrara presenti la sindaca Serena Arrighi, la vice Roberta Crudeli e l’assessore Carlo Orlandi. "E’ difficile fare previsioni sugli arrivi – ha spiegato l’assessore regionale Monni – ma visto che il numero previsto era di 3.500 arrivi complessivi in Toscana entro la metà di settembre, potrebbero esserci ulteriori arrivi sia a Carrara che a Livorno. Sui migranti il Governo sta fingendo di non vedere un problema, e si punta a destrutturare un modello di accoglienza diffusa andando verso nessun modello. Questa non è un’emergenza ma è un fenomeno strutturale e per gestirlo servono risorse e idee".