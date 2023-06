Il viaggio della speranza Catena di solidarietà per il cuore di Monika Dal Kosovo all’Opa

Una storia di solidarietà, che si è concretizzata grazie a una catena di persone che si sono unite per il bene di una giovane vita. Opa e Fondazione Monasterio sempre insieme per la ricerca che cura e, soprattutto, dona la speranza. Realtà affiancate dall’associazione “Un cuore un mondo“ che accanto alla professionalità delle cure offre accoglienza per i piccoli pazienti e le loro famiglie. Da anni la città di Massa, grazie a queste due realtà, è diventata un collettore di speranza e gioia: la scintilla di vita per tanti bambini e famiglie che hanno problemi cardiaci. Bambini che, altrimenti, dovrebbero rinunciare ai loro sogni.

Tra i bambini che hanno trovato la guarigione c’è anche Monika – 2 anni – partita con la mamma Mirika per Massa per un intervento cardiaco. "Dio opera attraverso le persone che sono pronte ad andare incontro a chi ha necessità. Grazie a tanti amici questa bambina ha potuto arrivare in Italia – racconta telefonicamente dal Kosovo suor Amanda Shkoza – In questo viaggio della speranza ci sono tante persone che diventano messaggeri di pace e solidarietà, come il carabiniere in pensione Giuliano Musiu, che in passato ha fatto tante missioni in Kosovo e le Suore Angeliche di Prizren ma insieme ad altri hanno reso possibile il viaggio. E poi ci sono loro, i medici dell’Opa con tutto il personale e quelli di “Un cuore un mondo“, che rendono possibili quest miracoli. Chi parte dal Kosovo per Massa trova a Massa una seconda casa".

Il viaggio della speranza inizia a Prizen dove una famiglia si offre di accompagnare la bambina e la mamma con l’appuntato Musiu in macchina alla dogana tra Kosovo e Albania. All’aeroporto Maria Teresa di Calcutta a Tirena la mamma e la bambina con Giuliano Musiu si sono imbarcane: a Pisa le attendeva un’ambulanza della Croce Rossa di Massa con l’associazione “Un cuore un mondo“: portano Monika e la mamma a Casa Bocelli, in attesa dell’intervento. Kosovo-Massa per tornare a vivere e a sognare, dunque, grazie alla professionalità dello staff internazionale dell’Opa e alla grande solidarietà messa come sempre in campo dall’associazione che quest’anno compie 30 anni di vita.

Maria Nudi