Il vescovo con i supereroi dai baby ricoverati

I loro effetti speciali sono i sorrisi che regalano appena arrivano nelle corsie ai piccoli pazienti ricoverati. Ieri mattina i supereroi hanno fatto visita nei reparti di pediatria – prima al Noa e poi all’Opa – insieme al vescovo diocesano Mario Vaccari. A mascherarsi alcuni agenti della polizia municipale, capitanati dal comandante Giuliano Vitali, che hanno portato doni legati alle festività pasquali da poco conclusesi.

I piccoli pazienti hanno così ricevuto in regalo pupazzi, uova e sacchetti pieni di ovetti, offerti da alcuni sponsor e attività locali (Ekom e azienda Tassoni). Il vescovo Vaccari e i vigili urbani di Massa hanno ricevuto l’accoglienza dal direttore dell’ospedale delle Apuane Giuliano Biselli e dal personale della struttura di pediatria, diretta da Graziano Memmini. Anche in questa occasione monsignor Vaccari ha rivolto parole di conforto ai bambini ricoverati e ai familiari: ha donato rametti di ulivo benedetti per celebrare le festività pasquali. Mentre gli agenti della Polizia municipale, alcuni dei quali travestiti da supereroi (Capitan America, Uomo Ragno, Hulk), hanno contribuito a creare un clima di complicità e allegria con i piccoli ospiti del reparto, con i parenti e con il personale sanitario.

L’Azienda USL Toscana nord ovest e gli operatori dell’ospedale Apuane, in particolare quelli della Pediatria e del settore materno-infantile, hanno colto l’occasione per ringraziare sia il vescovo che la Polizia municipale per l’attenzione e la sensibilità dimostrate e per i molti sorrisi che hanno saputo regalare ai bambini ricoverati anche per queste festività pasquali. L’iniziativa, infatti, è solo l’ultima di una lunga e fortunata serie.

Irene Carlotta Cicora