Il vescovo a Lisbona dal Papa Maxi delegazione apuana

Una maxi delegazione apuana composta da 60 ragazzi e animatori con il vescovo Mario Vaccari rappresenta la diocesi di Massa Carrara-Pontremoli a Lisbona per la 28esima Giornata Mondiale della Gioventù. Coordinatore del pellegrinaggio è don Maurizio Manganelli, direttore della Pastorale Giovanile, coadiuvato da don Stefano Lagomarsini e dal seminarista Alessio Bertocchi, che a settembre verrà ordinato sacerdote.

I giovani della diocesi sono partiti lunedì 31 luglio alle 6 da Pontremoli e alle 6.30 da Massa, destinazione Barcellona, prima tappa del viaggio verso Lisbona. Il mattino dopo sono giunti Saragozza dove al Santuario di Nostra Signora del Pilar il vescovo ha celebrato la messa. Mercoledì sono arrivati a Lisbona e il primo appuntamento è stata la Festa degli italiani, cui ha partecipato il cardianale Matteo Maria Zuppi, presidente CEI che ha dato il benvenuto ai 65mila pellegrini italiani. "Saremo ospiti di una parrocchia nella cittadina di Sao Domingo de Carmoes – ha detto don Maurizio Manganelli – distante circa un’ora da Lisbona, mentre al ritorno ci sarà una tappa al Santuario di Lourdes, dove i giovani presenteranno a Maria l’esperienza che hanno fatto dove si divertiranno nello stare insieme, ma sarà soprattutto un’esperienza di fede e di chiesa".

Domani alle 20.45 è prevista la veglia di preghiera al “Campo de Gracia”, dove i giovani pregheranno e adoreranno il Santissimo Sacramento assieme a Papa Francesco, mentre domenica alle 9 verrà celebrata la messa di chiusura della Settimana della GMG. Al ritorno i giovani faranno tappa al Santuario di Lourdes, dove potranno presentare a Maria l’esperienza vissuta. Per i giovani invece che sono rimasti a casa l’appuntamento è per domani nei locali della parrocchia della Beata Vergine della Consolazione (Dogana) a Marina di Massa, dove dalle 17 ci sarà l’incontro che culminerà con il collegamento con i pellegrini che sono a Lisbona per vivere assieme la veglia di preghiera con il Santo Padre.