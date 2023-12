’Il verso dei cervi’ all’insegna di inclusività, accoglienza e amicizia

Inclusività, accoglienza e amicizia ne ’Il verso dei cervi’. Oggi, alle ore 18, nello studio d’arte ’Spazio 0’ in via Solferino a Carrara, ci sarà l’inaugurazione della mostra performance ’Il verso dei cervi’ del calligrafo cinese Hu Xingliang, a cura di Marcella Cardone (nella foto). Durante il vernissage ci sarà un reading di poesia antica cinese tradotta in italiano dal gruppo culturale Caffè artistico letterario apuano. L’artista sarà disponibile per regalare nomi e buoni auspici in calligrafia cinese su richiesta del pubblico. Il messaggio che si vuole trasmettere con questa mostra è riassunto in tre parole ’inclusività’, ’accoglienza’ e ’amicizia’ che ritroviamo in un breve estratto della poesia ’Il verso dei cervi’: "Con suoni lieti i cervi si chiamano l’un l’altro, mangiare la salsola dei campi. Ho qui ospiti ammirevoli. Per chi suonano i liuti, grandi e piccoli. I liuti, grandi e piccoli, vengono suonati, e la nostra gioia armoniosa dura a lungo. Ho del buon vino, per banchettare e rallegrare il cuore dei miei ammirevoli ospiti".

Le poesie sono state scelte dal ’Libro delle Odi Cinesi’ (Shijing) di 3000 anni fa. Il filo conduttore è il concetto di amicizia, reciproco affetto costante e operoso tra persona e persona che ritroviamo in questa foto scattata con la presenza dell’artista Hu Xingliang e il team del consultorio dell’Asl di Avenza. La calligrafia cinese donata è un proverbio: ’Amore grande senza confini’.