"Il valore della scuola: educare all’amore per il territorio" Gli studenti del liceo artistico "Galilei" hanno raccolto una tonnellata di rifiuti dalla spiaggia, in un'esperienza di educazione ambientale che ha coinvolto scuola, istituzioni, enti e associazioni. Un'opportunità per i giovani di sentirsi cittadini attivi del proprio paese.