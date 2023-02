Il turismo sotto i riflettori al ‘Bit’

“Vivila Active, vivila Slow. Vivila come vuoi” è lo slogan con cui la Lunigiana si è presentata alla ‘Bit’ di Milano. Anche quest’anno lo staff dell’Ambito turistico ha partecipato infatti alla più grande esposizione internazionale del prodotto turistico italiano. Il territorio si è mostrato in tutto il suo splendore, con caratteristiche adatte a ogni tipologia di pubblico, dagli appassionati di sport, alle famiglie, fino agli amanti della cultura e delle tradizioni.

Durante la manifestazione è stato presentato anche l’Ambito Turistico lunigianese con tutte le esperienze promosse: arrampicate, zip line, speleo avventura in grotta per gli sportivi, per chi ama lo sport. Poi il turismo slow che è ben rappresentato dalla scoperta, dai cammini, dalla storia e dai paesaggi, mentre il gusto trova la sua rappresentazione migliore con con olio, vini e liquori artigianali.