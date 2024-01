Il turismo per le scuole. Viaggio nell’archeologia

Nuovi modi per apprendere, nuovi modi per immergersi nella bellezza fin da giovani e andare alla scoperta di un territorio che lascia sempre a bocca aperta. La cui storia secolare e leggendaria si tramanda e merita tutta l’attenzione possibile anche in ottica di promozione e sviluppo.

Turismo responsabile e turismo scolastico possono andare di pari passo. Si avvicina la Giornata internazionale dell’educazione, nata per celebrare il ruolo essenziale dell’educazione per raggiungere la pace e lo sviluppo. L’Ed-day, promossa dall’associazione Italiana turismo responsabile, vuole scoprire come legare turismo responsabile e turismo scolastico. Per questo motivo nella giornata di domani Sigeric ha scelto di proporre agli insegnanti ‘Il passato ritrovato’, ovvero un affascinante viaggio nell’archeologia della Lunigiana, un modo altro per andare alla scoperta della sostenibilità nella storia. Nell’ambito della stessa giornata, è in previsione inoltre anche la presentazione della “Carta etica del turismo scolastico ed educativo“ e del catalogo intitolato “Percorsi responsabili per imparare la libertà“.

Appuntamento dalle 9 alle 10,30 al Centro didattico di Filattiera, vicino alla Pieve di Sorano. L’evento sarà un vero e proprio viaggio archeologico il cui scopo è far immergere nella sostenibilità nella storia, visto che parte del territorio di Filattiera è stata nel tempo sottoposta a importanti ricognizioni e ricerche archeologiche, le quali hanno condotto al ritrovamento di alcune statue stele e di altri interessanti reperti e oggetti appartenenti alle civiltà passate, utili per raccontare storie di sostenibilità e ricostruire un passato ricco di eventi storici e di innovazioni.

I reperti archeologici esposti nella mostra permanente presente all’interno del Centro di produzione e documentazione didattica ‘Tiziano Mannoni’ consentiranno ai ragazzi di analizzare, attraverso i reperti archeologici esposti, le radici della sostenibilità ambientale, economica e sociale di un tempo e di rapportarle a quelle contemporanee. Info e prenotazioni: [email protected] oppure 331 8866241, 366 3712808.