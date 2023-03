Il turismo passa dalle stazioni Fs Fivizzano apre a camper e biciclette

di Emanuela Rosi Una “rete” che unisce turismo sostenibile e mobilità dolce assicurando quei servizi indispensabili a farne occasioni concrete per la crescita dell’economia. E sul telaio del Comune di Fivizzano ci sono le vecchie stazioni ferroviarie, da tempo ridimensionate nella loro funzione originaria, i camper e le biciclette elettriche. "Saremo pronti per l’inizio dell’estate" assicura il sindaco Gianluigi Giannetti confermando il via ai lavori per i tre progetti-chiave: un’area attrezzata per i camperisti nel centro di Fivizzano, altre due nelle stazioni Fs di Equi Terme e Rometta-Soliera che, dalla prossima settimana, saranno al centro di altri importanti lavori di ristrutturazione e riqualificazione per diventare punti di riferimento per i turisti, con “eco bike”, alloggi per i pellegrini e infopoint. Già aperto il cantiere per la nuova area camper in piazza della Libertà a Fivizzano da realizzare con i fondi di un bando regionale: sei piazzole con tutti i servizi necessari alla sosta dei camperisti che poi hanno a disposizione poco distante, in piazza Medicea, le bici elettriche a noleggio gestito dalla cooperativa Altereco insieme al punto di informazione turistica. Definita la concessione in comodato gratuito con le Ferrovie, si apriranno invece la prossima settimana i cantieri che rivoluzioneranno...