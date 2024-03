Il turismo in vetrina. Progetto della Regione

L’Unione di Comuni Montana Lunigiana in collaborazione con l’Ambito Turistico e Lunigiana World supporta l’opportunità gratuita per pubblicizzare la propria attività sul sito promosso dalla Regione https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.vetrina.toscana.it&e=8dd9b80c&h=a2cd1b17&f=y&p=n. Il progetto è indirizzato a tutti coloro che offrono esperienze enogastronomiche: ristoranti, botteghe e produttori ma anche agriturismi, strade del vino, cantine, birrifici, oleifici, agenzie di viaggio e alberghi. Chi vi aderisce ha come riferimento la cultura culinaria regionale, vuole essere custode della tradizione, ma senza rinunciare all’innovazione, contribuisce al sostegno dell’economia del territorio, crede nella qualità del cibo e dei prodotti toscani, è attento alla sostenibilità. Si impegna a prendersi cura dell’ambiente e fare scelte consapevoli a tavola: dall’utilizzo dei prodotti locali, al ricorso al biologico e alla filiera corta, dalla stagionalità delle materie prime al supporto all’economia circolare: un approccio moderno che ha radici antiche. Ad oggi, gli aderenti si dividono in oltre 1000 ristoratori, 300 botteghe alimentari e 150 produttori e c’è posto per tutti. Le iniziative di Vetrina Toscana puntano a promuovere tutte le forme di slow tourism, integrando offerta ambientale, enogastronomica e culturale. L’Ambito Turistico Lunigiana funzionerà da strumento di supporto e ausilio per affiancare commercianti e produttori locali nel completare la registrazione correttamente sul sito ufficiale Vetrina Toscana. Commercianti e produttori locali che intendono aderire gratuitamente e iscriversi al portale istituzionale di Vetrina Toscana possono rivolgersi all’Ambito Turistico Lunigiana. Recapiti telefonici 0187 408302 (ufficio generico); 0585 942087 (Martina Grossi e Martina Fontanini, ufficio di riferimento); indirizzo e-mail: [email protected].