Il turismo dei campeggi in rialzo "Ma servono progetti strutturali"

di Alfredo Marchetti

Quando il 6 per cento del prodotto interno lordo della provincia chiama, è un dovere della politica rispondere. E’ stata una stagione partita in sordina quella vissuta dal mondo dei campeggiatori, alle prese con problemi cronici che richiedono soluzioni concrete e maggior ascolto da parte delle istituzioni. "Le presenze ci sono state – rivela il presidente di Ageparc Matteo Tarabella –: siamo partiti lentamente e da inizio agosto abbiamo visto il numero di turisti uguale allo scorso anno di questo periodo. Non c’è un unico fattore che ha influenzato questi dati, credo che sia una questione di crisi economica, scelte diverse di location, anche estere, dopo le restrizioni dovute al Covid. Tutto sommato però noi possiamo essere soddisfatti – prosegue nella sua analisi il rappresentante di 32 campeggi del litorale –, abbiamo clienti storici che tornano ogni anno. Prettamente arrivano turisti tedeschi, ma quest’anno abbiamo visto presenze anche dall’Est Europa, con Polonia, Repubblica ceca e Slovenia. Per quanto riguarda gli italiani, c’è il famoso turismo di prossimità: abbiamo affezionati da Lombardia e Toscana".

Nonostante la ripresa nell’ultimo mese, ci sono nodi da sciogliere per veder decollare definitivamente un territorio, la Partaccia, con molte potenzialità: "Credo che sia necessario unire le due Marine con una pista ciclabile. Abbiamo il trasporto pubblico con gli autobus, la sera c’è il mezzo che accompagna i turisti tra le due realtà, ma credo che sia utile pensare anche a una tipologia di spostamento che sta crescendo sempre di più. Sarebbe utile creare un collegamento per dare modo al bike sharing di evolversi, in una prospettiva di viabilità green. L’altro problema che reputo necessario risolvere è una maggiore presenza delle forze dell’ordine sul litorale durante le ore notturne. Ci sono molti giovani e credo sia necessario far percepire la presenza di controlli, così da evitare comportamenti poco ortodossi. In estate la Partaccia diventa un Comune nel Comune".

Con 20mila posti letto che possono accogliere famiglie, scuole, gruppi, l’indotto registrato lo scorso 600mila turisti complessivi. Un numero da fare invidia a realtà più blasonate. L’area, secondo i dati della stessa associazione, è una delle aree per turismo all’aria aperta più grandi d’Europa. E c’è chi ha pensato di allargare il giro di influenza, non solo con il campeggio, ma coinvolgendo anche gli stabilimenti balneari e i semplici residenti che si impegnano nell’accoglienza.

Si tratta di Marco Lucetti, presidente del polo turistico apuano, realtà nata ad aprile che punta a fare sinergia con i vari protagonisti delle strutture ricettive: "Collaboriamo con la stessa Ageparc, con la quale abbiamo un ottimo rapporto – svela Lucetti –. Per il momento siamo 12 campeggiatori e 12 albergatori. La stagione ha visto una partenza in sordina, poi le cose si sono assestate. Si lavora, non possiamo lamentarci, ma ovviamente è ancora presto per fare un bilancio finale". Una domanda d’obbligo sui possibili disagi e le potenziali soluzioni: "Credo che si debba rilanciare la Partaccia: sotto l’aspetto della viabilità e con la creazione di nuovi parcheggi. Gli imprenditori investono tanto per questa zona, credo che le istituzioni debbano sostenerli. Sono certo che con la collaborazione di tutti si potrà rilanciare un quartiere fondamentale per la nostra economia".