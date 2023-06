Il trionfo dei ragazzi del Gentileschi

Gli studenti dell’artistico Gentileschi trionfano al ‘Green Game’, il progetto promosso dai Consorzi nazionali per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi che si è svolto a Roma. Premiati i ragazzi della seconda C del Gentileschi. Il ‘Green Game’ è stato un evento che ha mostrato l’importanza dell’educazione ambientale e del riciclo responsabile. I giovani hanno dimostrato una conoscenza approfondita delle pratiche di raccolta differenziata e riciclo, ma anche un forte impegno verso la sostenibilità ambientale. Questa iniziativa ha offerto loro l’opportunità di mettere in pratica le loro competenze, stimolando la creatività e promuovendo un approccio consapevole all’uso delle risorse. Il ‘Green Game’ rappresenta un punto di riferimento importante per le scuole italiane, quest’anno ha coinvolto 185 istituti secondari di secondo grado italiani, per un totale di 46mila studenti, incoraggiando la formazione di una nuova generazione di cittadini consapevoli e responsabili, pronti ad affrontare le sfide ambientali del futuro. L’impegno dei Consorzi nazionali e degli insegnanti coinvolti è stato fondamentale per il successo di questa competizione, che ha dimostrato come l’educazione ambientale possa essere divertente e coinvolgente.