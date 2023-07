Il trasporto pubblico che verrà Oltre 17 milioni per 9 anni di servizio

Oltre 17 milioni di euro per garantire il servizio di trasporto pubblico locale nei prossimi 9 anni per il cosiddetto ‘lotto debole’ della provincia di Massa Carrara che riguarda in particolar modo la Lunigiana. Un investimento finanziato in gran parte dalla Regione Toscana per circa 15,5 milioni e per poco più di 1 milione e mezzo dalle risorse aggiuntive degli enti locali, Provincia e Comuni. E’ partita la prima fase che potremmo definire di ‘avvicinamento’ alla gara vera e propria di appalto: una procedura di dialogo competitivo, pubblicata tramite il portale Start della Regione Toscana, che prevede la concessione del servizio al soggetto appaltatore a partire dal primo novembre 2023 per 9 anni, con possibilità di proroga di un altro anno per la preparazione della gara successiva. Chi si aggiudicherà il servizio dovrà garantire la presenza di bus sul territorio per coprire in tutto 930mila e 764 chilometri annui di percorrenza del lotto per un importo a base d’asta complessivo di circa 16 milioni 663 mila euro, a cui va aggiunta l’Iva al 10%.

Trattandosi di una fase molto ‘aperta’ e in fase di definizione e confronto con gli operatori economico, la gara prevede anche un possibile ‘rialzo’ dell’importo, in attesa di un apposito atto della Regione Toscana, di circa 1,2 milioni, per la copertura degli oneri di ammortamento per il rinnovo del parco mezzi, portando così l’importo della gara complessiva a oltre 18 milioni. La procedura scade il 3 agosto. La procedura scelta, come scritto, è quella del dialogo competitivo che porta alla scelta del contraente attraverso un dialogo che si instaura tra la stazione appaltante e i partecipanti selezionati a seguito della manifestazione di interesse: la finalità è quella di individuare la migliore proposta tecnica per la progettazione, organizzazione e gestione della rete dei servizi di trasporto pubblico locale in area debole.

La procedura prevede quattro fasi: nella prima la Provincia riceve le domande di partecipazione da parte degli operatori economici. Nella seconda i partecipanti ammessi sono invitati a presentare entro un termine stabilito la propria soluzione progettuale. Nella terza avviene la presentazione delle ipotesi progettuali e l’amministrazione avvia il dialogo e prevede poi la conclusione con la scelta della soluzione che risponde alle esigenze della Provincia e che è quella che poi sarà posta alla base d’asta. Una sorta di project financing ma più snello e meno impegnativo, con una progettazione di base che è già nelle mani delle istituzioni pubbliche e alla quale ha contribuito fattivamente il gestore regionale del trasporto pubblico, Autolinee Toscane. Nell’ultima fase gli operatori ammessi al dialogo saranno invitati a presentare la migliore offerta tecnico economica.

L’avviso della Provincia, oltre a prevedere i requisiti per la partecipazione, fissa già da ora quelli che sono i criteri di analisi e preferenza per massimizzare le prestazioni a parità di risorse economiche saranno ritenuti aspetti positivi, tra gli altri, il grado di coordinamento (tra cui i punti di scambio e le coincidenze) con la rete gestita da Autolinee Toscane, il livello di copertura delle località non raggiunte da Autolinee Toscane, e l’interazione con le altre modalità di trasporto presenti sul territorio. Altri criteri, infine, riguardano i mezzi e gli impianti, la fattibilità tecnico economica, gli assetti organizzativi e il monitoraggio della qualità del servizio.